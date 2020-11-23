تعرف على موعد عزاء الموسيقار الراحل طارق عاكف‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: كشف الموسيقار أمير عبدالمجيد عن إقامة عزاء الموسيقار الراحل طارق عاكف، مساء الخميس المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. أمير كشف عن موعد العزاء، وكتب عبر صفحته بموقع تويتر: "الحمد لله بلغنا الأمانة وتمت بخير ورحمك الله يا زميل العمر. تقرر العزاء في أخونا طارق عاكف يوم الخميس الموافق ٢٦/١١. في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين". وتوفي الموسيقار طارق عاكف صباح اليوم عن عمر يناهز60 عاما، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

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