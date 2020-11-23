تعرف على مكان اجتماع النقابات الفنية لبحث أزمة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعقد نقابة المهن التمثيلية اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين مع اتحاد النقابات الفنية بشأن أزمة محمد رمضان، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وقال الفنان سامي مغاوري وكيل نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع سيُعقد في موعده بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحكاية"، المعروض على قناة "MBC مصر"، إن "الأزمة تجاوزت مرحلة الصورة"، مشيرا إلى أنه "بالأمس الأمر كان يتمحور حول الصور فقط، ولكن اليوم هناك فيديوهات وأغاني إسرائيلية".

وأوضح النقيب: "البعض يرى أن ما قام به محمد رمضان تطبيع واحتفال مع الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سيضم المستشارين القانونيين ومجالس للنقابات، من أجل دراسة الفيديوهات التي وصلت للنقابة"، مشددًا على أن القرار سيتم اتخاذه بالعدل وبحق ربنا".

الأزمة التي يواجهها الفنان محمد رمضان، بدأت مع نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، صورة يظهر فيها مع رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها، قبل أن تنتشر صور أخرى له مع نجوم إسرائيل من حفل جمعه معهم في الإمارات، ومنهم إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع. فيما رد رمضان ونشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، أمس الأحد، بيانا صحفيا بشأن أزمة محمد رمضان، ويشير البيان إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.