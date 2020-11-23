هنا الزاهد تنشر فيديو من كواليس "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الدرامي الجديد "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت هنا على الفيديو:"قريبًا، حلوة الدنيا سكر، 9 قصص مختلفة تمامًا عن بعض، ربنا يكرمنا على قد تعبنا وإن شاء الله يعجبكم".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.