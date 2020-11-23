عرض "Limbo" لأمير المصري في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعدما نافس الفنان أمير المصري بفيلمه Limbo في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سيباستيان، ينطلق الفيلم للمنافسة في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، إذ شارك في الدورة الماضية بفيلمه الدنماركي Daniel.

ومؤخرًا، أعلنت بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) عن قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن أمير المصري، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، إذ قدّم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.

وقد حاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، وكتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات، والذي اعتبره نوعًا من عدم الولاء، ويعتبر المشهد الأكثر عاطفية والدال على الأداء الرائع لأمير هو الذي تضمن محادثاته التليفونية مع والدته طالبًا وصفات أكلها في محاولة منه للعيش وكأنه في منزله".

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقي وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيلمين: "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها".

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال ليثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أمريكي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO.