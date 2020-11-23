18 ديسمبر.. محمد صبحي يحتفل بـ"50 سنة فن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحدد وبشكل نهائي يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، موعدا نهائيا لاحتفالية "50 سنة فن"، التي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا في هذه المسيرة بالإبداع والنجاح، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة محمد صبحي.

وهذه القائمة من المكرمين الذين شاركوا في رحلة "50 سنة فن" لمحمد صبحي، تشمل الفنانين: جميل راتب وممدوح وافي وشوقي طنطاوي وعبدالله إسماعيل ومحمود القلعاوي وسامي فهمي وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبوزيد وخليل مرسي وأركان فؤاد وأيمن عزب ومجدي صبحي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبدالله وفادي خفاجة وسامح الشجيع وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي ويوسف داوود وهاني رمزي وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وأحمد وفيق ومصطفى شعبان ويوسف فوزي وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود ونبيل الحلفاوي وصلاح رشوان والفنان القدير الدكتور سعد أردش كأستاذ ومعلم والدكتور هاني مطاوع كمدرس له في البدايات .

ومن الفنانات: نيفين رامز وهناء الشوربجي وسعاد نصر وعبلة كامل وسيمون وأمل إبراهيم وعبير فاروق وزينب وهبي ونيرمين كمال وريم أحمد وهدي هاني وسميرة عبدالعزيز وسماح السعيد وندى ماهر وميرنا ذكري ومني زكي ومها أبو عوف ووفاء عامر وسمية الألفي وإلهام شاهين وشريهان وسناء جميل وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللى.

والمنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفون: لينين الرملي ود. يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وايمن فتيحة، أما المخرجون فهم: أحمد بدر الدين ونور الدمرداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبدالعزيز، بالإضافة لمهندسى الديكور: د. سمير أحمد ود. صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي.