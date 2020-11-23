سميرة سعيد: فُجعت بوفاة طارق عاكف

نشرت الفنانة سيمرة سعيد، صورة للموسيقار الراحل طارق عاكف، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

علقت سميرة، على الصورة متأرة بوفاته"فُجعت بوفاة فنان موهوب.. كان له معي ومع فنانين كبار نجاحات كبيرة وعظيمة..رحمك الله واسكنك فسيح جناته طارق عاكف"، ودعا

له متابعيها وذلك عبر تعليقاتهم على الصورة.

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توفي طارق عاكف، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ60 عاماً، وتم تشييع جمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة

نفيسة، بعد مشوار موسيقي حافل من النجاحات مع كبار مطربي مصر والوطن العربي راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام، وهو من مواليد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وعمل كملحن وموزع موسيقي وموسيقار، مع أشهر رموز الغناء المصري والعربي.