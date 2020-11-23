راشد الماجد وأصالة ينعيان طارق عاكف: أسعد الملايين على مر السنين

نعت المطربة السورية أصالة والمطرب السعودي راشد الماجد، الموسيقار الراحل طارق عاكف، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 60 عامًا، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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كتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "مع الأحبّة الّذين رحلوا أستاذ أسعد الملايين على مرّ السنين.. رحم الله الفنّان الكبير طارق عاكف وأسكنه فسيح جنّاته.. طارق عاكف في ذمة الله".

ووجه المطرب السعودي راشد الماجد رسالة تعازي لأسرة الراحل وعلق: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في وفاة المغفور له

بإذن الله تعالى الأخ العزيز المايسترو طارق عاكف، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما اتشحت صفحات نجوم العرب بالسواد بعد خبر وفاة طارق عاكف، معبرين عن حزنهم لفقدان الفن العربي قيمة موسيقية كبيرة وتاريخ موسيقي مميز لا يزال يعيش حتى الآن بوجدان الجمهور العربي.

وكتب الملحن المصري حسن الشافعي: "البقاء لله في الموسيقار الكبير طارق عاكف، ربنا يرحمه ويصبر أهله"، وأضاف المطرب محمد محسن: "خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير والموزع الموسيقي

طارق عاكف.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

طارق عاكف.. صنع عصرًا من الموسيقى:

أضافت المطربة اللبنانية نجوى كرم: "طارق عاكف.. الله يرحمك يا مبدع صَنَعْت عصرًا من الموسيقى، بتشهد عليه أغاني كتيرة لكلّ الفنانين العرب.. إن شاء الله تكون نفسك بالسما".

وكتب الشاعر السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز: "طارق عاكف.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وفي السياق نفسه نشرت الفنانة هند عاكف صورًا تجمعها بالراحل، التي تربطها به صلة قرابة، مطالبة من الجمهور أن يتذكره بالدعاء، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة ابن عمي وأخويا الغالي المايسترو طارق عاكف في ذمة الله.. بابا منعم يوم الجمعة وطارق ابن عمي صباح اليوم الإثنين، ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته بإذن الله ويصبرنا على الفراق.. دعواتكم لحبايب قلبي، مع السلامة يا حبايب قلبي هتوحشونا قوي".