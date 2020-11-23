فيديو.. آدم يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "في حدا"

حقق الفنان آدم، بأغنيته الجديدة" في حدا"، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:رامي شافعي، توزيع: عمر صباغ، ويقول مطلعها: "في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا إحساس أقوى منا عم

يتحكم فينا نخاف من التغيّير ومنعلّق عإشيا زغيري لما بتقتلنا الغيرة ومننسى إشيا كتيري الحب الأعمى خطير في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا نخاف من التغيّير ومنعلّق عإشيا زغيري لما بتقتلنا الغيرة ومننسى إشيا كتيري الحب الأعمى خطير في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا".

يذكر أن آدم قد طرح أخيرًا أغنية "علقوا المشانق"، وسجلت أكثر من 270 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان: رامي شافعي، توزيع: عمر صباغ، بالأإضافة إلى أغنية "نحنا سوا"، التي اقتربت من الـ10 مليون مشاهدة، من كلمات:مروان خوري، ألحان:محمود عيد، توزيع:جيمي حداد.

اقرأ أيضاً..فيديو.. أغنية "في حدا" لـ آدم تسجل أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة