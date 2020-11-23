نشر المهندس هاني سعد، صورة برفقة زوجته الفنانة درة، بكلمات من الحب المتبادلة بينهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
كتب هاني على صورته مع درة عبر خاصية "ستوري"، قائلاً:"لكل ماتفعليه، سأكون ممتناً إلى الأبد لأنك في حياتي".
لتجيب عليه درة في "ستوري على حسابها عبر "انستجرام"، قائلة:"أنا محظوظةلوجودك أيضاً ياحبيبي".
يذكر ان درة وهاني قد تزوجها خلال الشهر الماضي، في مدينة الجونة، وسط حضور فني كبير بجانب الأسرة وبعض الأصدقاء، واحتل حفل الزفاف محركات البحث المختلفة، وتصدر أسمهما مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. رومانسية متبادلة بين درة وزوجها هاني سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.