صور .. رومانسية متبادلة بين درة وزوجها هاني سعد

نشر المهندس هاني سعد، صورة برفقة زوجته الفنانة درة، بكلمات من الحب المتبادلة بينهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كتب هاني على صورته مع درة عبر خاصية "ستوري"، قائلاً:"لكل ماتفعليه، سأكون ممتناً إلى الأبد لأنك في حياتي".

لتجيب عليه درة في "ستوري على حسابها عبر "انستجرام"، قائلة:"أنا محظوظة

لوجودك أيضاً ياحبيبي".

يذكر ان درة وهاني قد تزوجها خلال الشهر الماضي، في مدينة الجونة، وسط حضور فني كبير بجانب الأسرة وبعض الأصدقاء، واحتل حفل الزفاف محركات البحث المختلفة، وتصدر أسمهما مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.