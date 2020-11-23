"للحين عايش".. أحدث إصدارات فضل شاكر الغنائية

أعلن الفنان فضل شاكر، عن أحدث أعماله الغنائية الخليجية بعنوان "للحين عايش"، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". من المقرر أن يتم طرح الأغنية، يوم الخميس القادم، عبر القناة الرسمية لـفضل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية، يوم الخميس القادم، عبر القناة الرسمية لـفضل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذكر أن فضل طرح أخيرًا، أغنية "ليه الجرح"، خلال مطلع نوفمبر الجاري، وسجلت أكثر من 240 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات: هاني عبدالكريم، ألحان: وليد سعد، توزيع:عادل عايش، بالإضافة إلى بعض الإصدارات الغنائية القديمة لـفضل والتي قام بإعادة طرحها عبر "يوتيوب"، وحصدت عددًا كبير من المشاهدات. مطلع نوفمبر الجاري، وسجلت أكثر من 240 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات: هاني عبدالكريم، ألحان: وليد سعد، توزيع:عادل عايش، بالإضافة إلى بعض الإصدارات الغنائية القديمة لـفضل والتي قام بإعادة طرحها عبر "يوتيوب"، وحصدت عددًا كبير من المشاهدات.

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