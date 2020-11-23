الوداع الأخير لمطربي العالم العربي للراحل طارق عاكف

خيم الحزن على الوسط الغنائي المصري والعربي، لوفاة الموسيقار الكبير طارق عاكف، وذلك مساء أمس عن عمر يناهز الـ60 عاماً، بعد مشوار موسيقي طويل مع كبار مطربي العالم العربي.

حصدت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، عدد كبير من رسائل التعزية للراحل من مطربي وموسيقيّ مصر والعالم العربي، ومن الجانب العربي حرصت الفنانة أحلام على تقديم تعازيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة:"انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف لاحول ولاقوة الا بالله،اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. طارق_عاكف في ذمه الله ادعوا له امانه".

وعلقت الفنانة نوال الزغبي على وفاته،قالة:"من الفنانين المميزين جدا بمصر كان علامة كبيرة وكان النا محطات ناجحة مع بعض(عايزة الرد،مااندم عليك،ولا بيهمني،حبيت ياليل،نص القلب وكتار غيرن... الله يرحمك طارق عاكف خسرنا فنان عظيم لن يتكرر"

ونعاه الفنان راغب علامة بكلمات مؤثرة، قائلاً:"مازالت سنة 2020 تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا. واليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمر.هو من وزّع الأغاني التي اسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات ، الموزع

الموسيقي المغفور له طارق عاكف إنا لله وإنا اليه راجعون ، البقاء لله الى جنة الخلد يا صديقي طارق"

وودعه الفنان عبد الله الرويشد قائلاً:"رفيق الدرب .. صديق وشريك البدايات والنجاحات مشوار طويل وعشرة سنين .... الله يرحمك ويغفر لك طارق عاكف انا لله وانا اليه راجعون".

ونعاه الفنان عبادي الجوهر،قائلاً:"الله يرحم الصديق #طارق_عاكف تعازينا لعائلة الفقيد . وانا لله وانا اليه راجعون".

ودعا له الفنان اصيل أبو بكر، قائلاً:"رحم الله الأخ والأستاذ طارق عاكف .. جمعتني معه ذكريات وأعمال جميله ومع والدي قبلي رحمة الله عليهم وغفر لهم آمين ويلهمنا واهله الصبر والسلوان إنّا لله وإنا اليه راجعون".

وودعه الفنان فايز السعيد، بهذه الكلمات، قائلاً:"أنتقل الى رحمة الله المايسترو الكبير الاستاذ / طارق عاكف مدرسه من مدارس الفن والذوق وبصمه لاتنسى في موسيقى الاغنية العربيه وبالذات الخليجيه وزع أهم الاعمال ومنها ياناسينا و الاولاني وارجع ياكل

الحب وادلع ياكايدهم و المسافر و احتاجك أنا و مااندم عليك و طبيب جراح و ماأروعك و راضيناك و الله يازين اللي احضرت وكل شجوني وروح روحي و السندريلا والعديد العديد من البصمات الخالده في عالمنا الفني رحمة الله عليك يااستاذنا الغالي عشرة عمر".

أما على الجانب المصري، حرص عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى على تقديم واجب العزاء للراحل، حيث ودعته الفنانة أنغام بكلمات مؤثرة عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة:"

طارق عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا"

وتقدم الملحن والموزع الموسيقي نادر حمدي، بتعازيه قائلاً:"إنا لله وإنا إليه راجعون توفي المبدع الطيب ابو سمعة طيبه الموسيقار الموزع الكبير طارق عاكفاول اورج في حياتي اشتريته منه الله يرحمه اسألكم الفاتحة على روحه فضلاً و ليس أمراً".

ودعا له الملحن محمد رحيم قائلاً:"البقاء والدوام لله في الصديق والحبيب الغالي المايسترو #طارق_عاكف خالص وأحر التعازي فقدنا اليوم أحد أهرامات الفن والابداع في مصر والوطن العربي نسألكم الفاتحه والدعاء".

توفي طارق عاكف، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ60 عاماً، وتم تشييع جمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بعد مشوار موسيقي حافل من النجاحات مع كبار مطربي مصر والوطن العربي راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.