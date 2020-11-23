تشييع جنازة الموسيقار طارق عاكف من مسجد السيدة نفيسة

شُيعت، منذ قليل، جنازة الموسيقار الكبير طارق عاكف، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

توفى عاكف مساء أمس، عن عمر يناهز الأت60 عاماً، ونعاه

عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي بالأإضافة إلى عدد من الموسيقيين والملحنين الذين رافقوه في مشواره الموسيقي الكبير.

وولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، ووعمل موسيقياً مع أشهر رموز الغناء، أبرزهم"وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وراغب علامة وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام".