سجل الفنان أدهم نابلسي، بأغنيته الجديدة"حان الآن"، أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:عمرو المصري، ألحان:عمرو الشاذلي، توزيع:محمد ياسر، وتعتبر أولى أغنيات نابلسي باللهجة المصري، ويقول مطلعها"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبيبالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي". وتعتبر أولى أغنيات نابلسي باللهجة المصري، ويقول مطلعها"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبيبالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي". اقرأ أيضاً..أدهم نابلسي يتخطى المليون ونصف مشاهدة بأغنية "حان الآن" يذكر ان آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت من خلال أغنية"هذا انت وهذا أنا"، والتي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها خلال يونيو الماضي، من كلمات وألحان:أدهم نابلسي.

كانت هذه تفاصيل خبر في يومها الثالث .. أدهم نابلسي يجتاز الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "حان الآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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