أسـاطير الموضة والفن والجمال في أسـبـوع الموضة العالمي بدبي



في حدث أقل ما يقال عنه أنه أسطوري بكل ما للكلمة من معنى وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية إستضافت عاصمة الإعلام العربي 2020 دبي أسبوع الموضة العالمي في موسمه العاشر ، حيث تميز رغم التحديات الصعبة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد جمالية لا مثيل لها حيث إفتتح العرض المصصم اللبناني العالمي جان فارس الذي ألبس باريس هليتون والنجمة الأميركية العالمية مارايا كاري ، بولا عبدول والعديد من مشاهير السجدادة الحمراء في هوليوود ، وإختتم المهرجان المصمم اللبناني العالمي عقل فقيه الذي ألبس معظم نجوم العالم العربي ، فيما توافد خلال أيام المهرجان كل من غرتس غرازيا دي ميشيلي من إيطاليا ، بايلاندي من فرنسا ، دوروثا غولدلاين من بواندا ، ذا ذي العالمية من لبنان ، رايا من الهند ، دي فو من بولندا ، نور ديزاين من الأردن ، و مجوهرات مظفريان من إيران .

هذا وقد توافد الحضور يرأسهم سمو الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم والنجم العراقي الكبير رضا العبد الله والفنانة النجمة أماني السويسي وسيدة الأعمال المحامية ميرنا يونس والفاشينيستا تارانا زماني والنجمة االسينمائي نيكين ونخبة من سيدات المجتمع الذين أبدوا أشد إعجاب بالتنظيم المبهر لشركة M.M.M العالمية والتقديم الرائع للإعلامي المتميز وسـيم منديل والذي أبهر الحضور بتقديم أسبوع الموضة العالمي بلغات خمس هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية التي يجيدها بطلاقة فيما تألق ضيوف المهرجان بالحصول على أفضل الماركات العالمية السويسرية للعناية بالبشرة embyou.

ختام أسبوع الموضة العالمي كان أعطر وأكبر من المسك حيث تحطمت الأرقام القياسية في دخول كتاب غينيس أغلى تصميم في العالم لمجوهرات والملابس معاً في جاكيت يحتوي على أكثر من خمسمائة قطعة ألماس فاخرة بمبلغ سبعة وخمسون مليون جنيهاً إسترليناً ليعلن بذلك أسبوع الموضة العالمي تحطيمه للأرقام القياسية العالمية.

فيما تم الإعلان عن إطلاق محطة نلفزيون UTV التي تعنى بكل ما هو فاخر وعصري ، ومجلس الأزياء العالمي ، ومجلة فاشينيستة ، وجوائز الموضة العالمية التي أطلقتها رئيسة المهرجان شيريل دياز.