تراند اليوم : وعد البحري تطلق صرخات إستغاثة : إلحقوني مش قادرة أتنفس – فيديو

في أحدث ظهور لها شاركت الفنانة السورية وعد البحري بفيديو لها من داخل إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت وعد في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram وهي تضع جهاز تنفس وتعاني من الآلم.

وكتبت وعد على الفيديو معلقة:”تعبانة لكن انا الحمدلله بخير.. بس خلاص ماعدتش قادرة استحمل الاخبار الحزينة والله.. الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة.. الله المستعان دعواتكم”.

وعد البحري مطربة سورية، من أشهر أغانيها “فرحتي بيك”، “شوفلي حل”، “زعلك على عيني”، “نسيت أنا مين”، كما أدت أغاني الفنانة أسمهان في المسلسل الذي حمل اسمها ولعبت بطولته الفنانة سلاف فواخرجي.