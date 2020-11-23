تراند اليوم : ريهام سعيد جابت أخرها وطلعت من هدومها – إتفرج

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة ” Have faith in God “.

يذكر ان المذيعة ريهام سعيد حرصت على إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وذلك بعد أن كتب خبير التغذية والسمنة هاني أبو النجا، عن زفافهما، عبر حسابه على “فيسبوك”: “بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. ومن الآخر كده.. ألف مبروك لـ درة وهاني”.

وردت “ريهام” على ما كتبه “هاني” كاشفة رأيها في زواج دُرة وهاني سعد: “على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد”.

و ترجع ريهام الى برنامجها الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات.

يذكر أن إيقاف ريهام سعيد لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة في برنامج “صبايا” قائلة: “الناس التخينة ميتة، و عبء علي اهلها والدولة”.

وكانت النيابة الكلية بأكتوبر أجرت تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد والمستشار مرتضى منصور ضد سما المصري.

وتضمنت البلاغات، بلاغًا من ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا آخر مقدم من مرتضى منصور، واستدعت النيابة في فترة سابقة سما المصري لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بعد الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد إن موكلته قدمت بلاغا منذ فترة وأنهت النيابة التحقيق فيه ولم يتبق سوى التصرف فيه بالإحالة إلى المحاكمة.

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