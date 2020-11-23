تراند اليوم : “العربي للثقافة والفنون” يمنح ليلى سلمان درع الدراما الخليجية

منح المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون، برئاسة الروائي والمنتج نور الحراكي الفنانة القديرة ليلى السلمان درع السلطانة عن عام 2020 في استطلاع رأي الكترونيا استغرق مدة أسبوعين ، وذلك في حفل كبير عبر منصة الكترونية مقرر انعقاده في يناير المقبل عبر منصة إلكترونية يتم فيه تكريم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب في الدورة الخامسة لمهرجان المنتدى .

ومن جانبه قال “الحراكي ” في بيان له إن هذه الدورة ستحمل اسم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز التي ستكون أوائل المكرمين ، منوها إلى أن الدورة الخامسة للمهرجان والتي ستكون مختلفة نظرا لظروف الجائحة، منوها أن الاحتفالية سوف تتكون عبر منصة الكترونية يظهر من خلالها كل الفنانين المكرمين من مختلف البلاد العربية .

وتابع أن الفنانة السعودية الكبيرة ليلة سلمان تستحق عن جدارة لقب وجائزة ودرع السلطانة وهذه هو لقبها المميز سلطانة الدراما الخليجية و السعودية. كونها فنانة تمتع بكاريزما خاصة بها، وتمتلك أدواتها بمهارة شديدة، جعلت تتربع على عرش الدراما السعودية والخليجية، لافتا إلى أن حفل التكريم سيكون الكترونيا وبالتالي يكون مهرجان المنتدى هو أول مهرجان يتم عبر منصة الكترونية.

والجدير بالذكر أن الفنان ليلى السلمان شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة منها مسلسلات خطوات على الجليد والسرايات وأضحك ولا أبكي، شعره على الكتف، لا يا عمر الزهور، بيوت من ثلج، طاش ما طاش – طاش، الخطر معهم وبقايا أمل، كافيه بو عزوز،حتى التجمد وزحف العقارب، وصمت السنين، ودرب المحبة، وبيت العيلة واللقيط، الأخرس وسري الليل ، وعندما تغني الزهور وضرب الرمل ووصية بدر.



