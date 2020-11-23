تراند اليوم : إيمان العاصي في موقف صعب وكريم فهمي ينقذها – إتفرج

نشرت الفنانة ايمان العاصي مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ظهرت ايمان العاصي في الفيديو برفقة ابنتها وهي تردد بعض الكلمات بسرعة وطريقة كوميدية، إذ تأخذ الكلمة الأخيرة من كل جملة لتبدأ بها الجملة الجديدة.

وعلقت ايمان العاصي على الفيديو: “حاولت قبول التحدي لكن لا يمكنني ????????‍♀️karimfahmiofficial معرفتش اللي حصل ومش عاوزه اعرفه????”.

وتنتظر إيمان ايمان العاصي عرض فيلم “عمار” ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.. قريبًا .

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضًا بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

اعتذرت إيمان العاصي عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.

تحدثت إيمان العاصي مؤخرا عن تجربتها مع فيروس كورونا ومدى تأثيره على حياتها الشخصية، ووجههت نصيحة لجمهورها لزيادة قوة المناعة والحفاظ على صحتهم.

وقالت إيمان العاصي من خلال اللقاء: “بعد ما خفيت قولت مش هخرج خالص ومش هعمل اي حاجة تاني في حياتي ومحدش هيدخل بيتي ولكن البني آدم ساعات بيبقي مضطر، ونصيحتي للجمهور أنه يعمل اي حاجة تقوي مناعته وتحفظ رئته من ضرر السجاير، و”الجنزبيل” دا حاجة وهم وياكلوا فلفل الوان ويشربوا مياه كتير كلها حاجات بسيطة سواء اللي عنده كورونا او اللي معندوش كورونا.



