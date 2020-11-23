شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تسيطر على مسرح American Music Awards باستعراض مثير ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على المسرح حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2020 الذى أقيم قبل ساعات ، حيث قدمت لوبيز أداء مفعم بالحيوية في حفل، وظهرت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا مع المغني مالوما ، حيث قدما أداء غنائي من الكوميديا ​​الرومانسية فيلم Marry Me. والمقرر عرضه قريبا.



جينيفر لوبيز في حفلAmerican Music Awards (1)



جينيفر لوبيز في حفلAmerican Music Awards (4)



جينيفر لوبيز في حفلAmerican Music Awards (5)



جينيفر لوبيز في حفلAmerican Music Awards (6)



جينيفر لوبيز في حفلAmerican Music Awards (7)



جينيفر لوبيز في حفلAmerican Music Awards (8)

ووقفت جي لو على خشبة مسرح مظلمة تمام ، وكان للضوء دور استعراضي، حيث أضيء وجه لوبيز علي شكل صليب ثم علي شكل خطوط وموجات الشاطئ.

وكانت قد رصدت عدسات المصوريين النجمة جنيفر لوبيز وهي علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، والذي اقيم في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق كشف موقع فارايتي عن إعلان أستوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض بعد ثلاثة أي في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند نوعًا ما لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.