شكرا لقرائتكم خبر عن عرض اخناتون غبار النور يومي الخميس والأحد بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة الى إنتاج أشكال إبداعية جادة تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض اخناتون غبار النور تصميم وإخراج وليد عونى وذلك على مدار يومان فى الثامنة مساء الخميس ، الاحد 26 ، 29 نوفمبر على المسرح الكبير حيث صمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان وصمم الخرائط المهندس رضا صلاح.

يقول وليد عونى إن إخناتون شخصية تاريخية إستثنائية اثارت الجدل حيث سعى لوضع اسس الكمال العقلي والإنسجام الكلي لجوهر الحياة ، وتابع العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الأم الملكه تي ، الاب أمنحتوب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى اطلقها منذ اكثر من ثلاثة الاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصوراً الصراع مع كهنة امون ورفضهم لمبادئه وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى الى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلي بها إخناتون .

يشار إلي أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز ، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت اعجاب الجماهير والنقاد .