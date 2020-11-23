شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 ثوانٍ.. رامى رضوان ينجح بتحدى "عرفتوا اللى حصل" ويمرره لعدد من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل الإعلامي رامي رضوان التحدى الذى وجهه إليه الفنان كريم فهمي، والذى بدأ بالفنان آسر ياسين، وظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وهو يؤدي التحدى الذى تقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة، حيث نجح في استكمال التحدي في 10 ثواني، ووجه التحدي إلى عدد من الفنانين على رأسهم الفنان حسن الرداد، الفنان هشام ماجد، الفنان شريف رمزي، الفنان عمرو يوسف، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، معلقا :"ورونا السرعة".



رامي رضوان

وكان النجم آسر ياسين دعا كلا من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط.

كما شارك في التحدي المطرب محمد الشرنوبي، الذي وجه إليه الفنان كريم فهمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو له وهو ينطق الكلمات بشكل سريع خلال ثواني معينة بدون تداخل او غلطة في النطق، و الذي قرر ، تحدي عدد من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنانة هنا الزاهد والفنان عمرو وهبة والفنانة هدى المفتي، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد زاهر، بالإضافة إلى زوجته راندا رياض.