شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بلوك جديد من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" المنتظر عرضه قريبا، وظهرت في الفيديو بلوك مختلف بسبب تعدد الشخصيات التي تقدمها بحكايات المسلسل المختلفة، حيث ظهرت بشعر أحمر قصير، معلقة علي الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" حلوة الدنيا سكر قريبا 9 قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا و ان شاء الله يعجبكم".



هنا الزاهد

وكانت الفنانة هنا الزاهد شاركت جمهورها بصورة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، الذى قارب انتهاء تصويره والمنتظر عرضه قريبا، وظهرت بالصورة مع الفنان محمد كيلانى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستجرام، قائلة: "مبسوطة إن احنا بنشتغل مع بعض يا كيلانى.. هتشوفوا إن شاء الله حاجة هتعجبكوا"، وهو المسلسل الذى يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.