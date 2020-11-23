شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تطير وسط مسرح مايكروسوفت أثناء أدائها بحفل جوائز AMAs.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية دوا ليبا، بشكل ملفت للجميع، اثناء ادائها لحفل توزيع جوائز American Music Awards ، الأفتراضي والذي أقيم في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الامريكية، حيث ظهرت وهي "تطير" فوق الجميع في عرضها الذي تألقت فيه بمقطع من أغنيتها الناجحه Levitating.

وبدت النجمة البريطانية صاحبة الـ 25 عاماً، في كامل تألقها في العرض الذي شاركها فيه بعض الراقصات من كليبها الاخير Levitating، وخطفت فيه الأجواء بعد أن شهد العرض بعض الحركات الغريبة والتي تم تسجيلها مسبقاً ولاقت إعجاب الكثيرين، وسرعان ما حازت على اهتمام الكثير من متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد فوزها بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now ".









وفازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام .

بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، و كانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان + شاى عن اغنية " Hours 10,000 " .

و فاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " و جائزة افضل فريق غنائى للعام، وعن جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل البوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .

أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام، بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب هيب هوب، من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون .

فاز النجم العالمي ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .

وكانت جائزة أفضل نجم لاتيني من نصيب النجم العالمي باد باني و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتيني عن " YHLQMDLG " ، وقد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدي جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .