شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم nomadland بالولايات المتحدة 4 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم nomadland يوم 4 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي وهو الفيلم الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، وهو الفيلم الذي تقوم بدور البطولة به النجمة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، وهو الفيلم الذي تزيد التوقعات يوما تلو الآخر بأنه سيكون الحصان الأسود في جوائز الأوسكار خاصة بعد نيلة أهم الجوائز العالمية من اكبر المهرجانات الفيلم شارك ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا ونال جائزة الأسد الذهبي وشارك في مهرجان تورونتو ونال جائزة الجمهور. فرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق وأن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. فيلم THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI تدورأحداثه عن ميلدريد هايز، التى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية، خاصة أن الضابط ديكسون نائب المأمور رجل غير ناضج ومتواكل ويميل إلى العنف ومتورط فى القضية، وهو ما يدفع أحداث الفيلم لنشوب معركة بين الأم المكلومة فى مقتل ابنتها وبين القانون فى بلدة إيبينج، وهو من بطولة آبى كورنيش وودى هاريلسون وكاثرين نيوتون وبيتر دينكليدج وسام روكويل ولكاس هيدجز وفرانسيس ماكدورماند وجون هوكس وسامارا ويفنج وزيليكو افانيك وكيرى كوندون وكاليب لاندرى جونس ومن وتأليف وإخراج مارتن ماكدونا.

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