شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : " الوصية " .. حين يكون الشهيد ملهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " الى ابي الغالي وحبيبي وأحلى أب في الدنيا .. انا اسف عشان معرفتكش اني في رفح اقاتل في سبيل الله.. بس انا مقولتلكش عشان خايف عليك وعلى صحتك والله انا سعيد جدا كل حاجه في المكان ده جميلة ومباركة ، هي سينا كده وحضرتك عارف.. لو كنت نولت الشهادة بأمر الله تأكد اني في مكان جميل وسعيد ان شاء الله مع الشهداء والانبياء والصالحين يا رب..ربنا يملا قلبك بالصبر والايمان واني ان شاء الله في جنات رب العالمين الكريم الرحيم " ..



أحمد فؤاد سليم



المخرج خالد جلال يحيي فريق العمل

هذه الكلمات المؤثرة الصادقة كتبها الشهيد البطل محمد المعتز رشاد في كشكول كان يدون به كل لحظة من لحظات حياته علي الجبهة في سيناء محاربا الظلاميين والإرهابيين وبذكاء شديد اختار الكاتب الكبير أيمن سلامة والمخرج المبدع خالد جلال والمنتج الواعي إيهاب فهمي مدير المسرح القومي تلك القصة البطولية الحقيقية ليصنعوا منها عملا فنيا ملحميا متكامل العناصر يحمل كل مقومات النجاح وهو مسرحية " الوصية " .



أحمد فؤاد سليم وميدو عادل وسميرة عبد العزيز

مسرحية " الوصية " هي نموذج لحب الوطن والتضحية من أجله في عمل يحمل كل عناصر المتعة البصرية والسمعية من خلال دراما إنسانية صادقة لقصة الشهيد البطل محمد المعتز رشاد ، فالديكور من مستويين مستوى نرى من خلاله المستشفى التى يرقد فيها الشهيد بغرفة العمليات، ومستوى آخر من الجبهة لنرى من خلاله البطولات التى يحققها جيشنا العظيم فى محاربة الإرهاب، ولم يخلُ العرض دراميا من الكوميديا الخفيفة رغم تناوله لقصة شهيد، فيظهر خفة ظل الراحل محمد المعتز رشاد وصديقه المجند صلاح مع القائد لنرى جوانب إنسانية فى العلاقات الجميلة بين الجنود والقادة.



المطربة مي فاروق

الأشعار التى كتبها محمد بهجت ولحنها أحمد كيكار هى أحد عناصر نجاح العرض، ومصدر من مصادر البهجة في أغاني وفي أغاني أخري مثل أغنية الشهيد مثلا التي يترغرغ عينيك بالدموع من شدة التاثر ، وصوت مى فاروق وأدائها وإحساسها من أمتع ما يكون فهي المعبرة عن لحظة في الدراما بصوتها وإحساسها الصادق بكل كلمة تغنيها فهي أحد عوامل نجاح العمل ، أما أداء الممثلين فكل ممثل مشارك في هذا العمل يستحق بمفرده جائزة افضل أداء لما يحمله الجميع من صدق يصل للمشاهد فتشعر أن كل الممثلين هم الشخصيات الحقيقة للقصة فمحمد عادل " ميدو عادل " جسد شخصية البطل الشهيد محمد المعتز رشاد فتعايش مع القصة ببراعة الممثل الصادق في إحساسه وقدم الشخصية بتماهي كبير وبلمحات إنسانية وكوميدية في مواقف معينة يُظهر فيها كم كان ذلك البطل محبا للحياة ومحبا للوطن في نفس الوقت ، كما يقدم الفنان محمود حافظ شخصية الجندي المجند " صلاح " خفيف الظل والنموذج المنتشر في كل جنودنا البواسل الذي يحب وطنه ويحمل خفة دم المصري الأصيل وهو فاكهة العرض بالإضافة لمشاهد أخري يظهر فيها قدراته كممثل تراجيدي بعيدا عن الكوميديا وخفة الظل منذ ظهوره وهي لحظة مواجهته مع والد صديقه الشهيد .



الوصية



حسن عبدالله قدم شخصية القائد

الكبيران قيمة وقامة أحمد فؤاد سليم وسميرة عبد العزيز يبدع كل منهما في دوره ويقدمان شخصيتي الأب والأم للبطل الشهيد محمد المعتز رشاد ببراعة من خلال أداء سهل ممتنع ممزوج بالإقناع والإدهاش في نفس الوقت ، أما النجوم الصاعدين حسن عبدالله في دور القائد فهو مالك لأدواته كممثل مستخدما جسده وصوته ولغة جسده بالكامل ليقدم لنا نموذج من نماذج القادة العظام الجادين الصارمين ولكنه في نفي الوقت لديه الجانب الإنساني وخفة الظل في التعامل مع جنوده ، أيضا محمد الدسوقي يقدم شخصية الطبيب الذي يحاول إخبار والد الشهيد بأن ابنه يرقد في العمليات وأنه هو من سيجري له العملية ولكنه يتردد فالموقف صعب والمشهد أصعب ولكن محمد دسوقي نجح في أداء ذلك المشهد الصعب .



سميرة عبد العزيز



محمد دسوقي



محمود حافظ

بسنت صيام ومايا ماهر ومريم الجندي ورافت زين ورحاب نصر وخالد الشامي وألحان المهدي كلهم كانوا بارعين جدا في أدوارهم وصادقين في إحساسهم ولديهم وعي بما يقدموه من عمل بطولي ملحمي ومنضبطين علي خشبة المسرح لأقصي درجات الانضباط علي خشبة المسرح .



بسنت صيام

مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أعاد كتابتها وصياغتها مسرحيا الكاتب الكبير أيمن سلامة، وقام بإخراجها المبدع دائما خالد جلال، وقدمت ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح تحت قيادة الفنان إسماعيل مختار بإشراف من الوزيرة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.



ميدو عادل

والشهيد محمد المعتز رشاد هو أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله والعمل من بطولة النجوم العظام أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، والبطولة الغنائية مى فاروق، وأشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمى.



مي فاروق

هذا العمل يجب أن يشاهده طلبة وطالبات جامعات مصر ومراحل التعليم المختلفة وهذا العمل لابد وأن ينطلق لربوع مصر وأن يصور بأحدث الإمكانيات ويذاع علي كل قنواتنا الفضائية لأنه بالفعل عمل ملحمي ممتع ومشرف .