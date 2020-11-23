شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تبحث تداعيات أزمة محمد رمضان في اجتماع مغلق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، اجتماعا مغلقاً في مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم في الخامسة عصرا، لبحث تداعيات أزمة الفنان محمد رمضان، والتي أثارها مؤخرا بعد ظهوره في صورة بصحبة المطرب الاسرائيلى عومير ارم في مدينة دبى بدولة الامارات، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونال هجوم شرس بسبب تلك الصورة.

صورة محمد رمضان، تطلبت تدخلا عاجلا من نقابة المهن التمثيلية، لبحث الأزمة واتخاذ قرار عاجل، خاصة أن محمد رمضان يعد واحداً من أعضاء نقابة المهن التمثيلية واسمه مدرج في قوائم الممثلين .

يشار إلى أن محمد رمضان، يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "موسى" ، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولى، سمية الخشاب، سيد رجب، هبة مجدى، صبرى فواز، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، اخراج محمد سلامة، انتاج شركة سينرجى .