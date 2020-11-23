شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب بين درة وزوجها هاني سعد فى أحدث ظهور لهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادلت النجمة درة رسائل الحب مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد في أحدث ظهور لهما، ونشر هاني عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة لهما معلقا عليها :" لكل ما تفعليه.. لما أنتي عليه..سأكون ممتنًا إلى الأبد لأنك في حياتي"، لترد عليه درة، عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام" بصورة أخري مصحوبة بتعليق: "أنا محظوظة لوجودك أيضًا يا حبيبي".



درة وهاني سعد



درة وزوجها

وتنتهى النجمة درة من تصوير مشاهدها فى حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، المعروض على قنوات dmc بعد أسبوع، كما يواصل مخرج العمل محمود كامل فى مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش.

مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.