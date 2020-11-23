شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل يعود لأمريكا بعد تصوير مشاهده بفيلم Thor: Love And Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، الظهور الأول للنجم العالمي كربيستيان بيل في الولايات المتحدة الامريكية، بعد وصوله قادماً من سيدني لتصوير أولي مشاهده في فيلم الأكشن والخيال Thor: Love And Thunder والمقرر أن يجسد فيه شخصية الشرير أمام النجم العالمي كريس هيمسوورث.

وظهر بيل صاحب الـ 46 عاماً، في شوارع باسيفيك باليسيدز في كاليفورنيا، أمس، وهو يحمل كلبه بداخل ملابسه في رحلة تسوق ارتدي ستر بقلنسوة زرقاء داكنة اللون مع شورت باللون الرمادي، واحذية خفيفة مع تغطية رأسه بقبعة بيسبول سوداء اللون.



كريستيان بيل

وحرص النجم الشهير على الحفاظ على سلامته وسط الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا وارتدي قناع لتغظية أنفه وفمة باللون الأسود، حيث ان الولايات المتحدة الامريكية تشهد حالياً أعلى مؤشر أصابات بفيروس كورونا في العالم، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بالتدابير الاحترازية.



كريستيان بيل

وكانت قد كشفت صحيفة screenrant،منذ عدة أسابيع، إن النجم العالمي كريستيان بيل، وصل الي استراليا، لمشاركة الخطط الجديدة لبدء تصوير الفيلم في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكل كبير على الفيلم من تأجيلات، كما وصلت النجمة العالمية ناتالي بورتمان مؤخراً إلى أستراليا لمشاركة طاقم العمل الاعدادات الاولي.

بورتمان هي واحدة من قدامي المحاربين في عالم مارفل، والتي ستعود مرة آخري عبر بوابة فيلم Thor: Love and Thunder، لتشارك بيل الحائز على جائزة أوسكار، ومن المقررأن يلعب بيل دور الشريرفي الحبكة القادمة، أمام النجم العلامي كريس هيمسوورث، وتكتم شركة الانتاج على أسماء الشخصيات الجديدة التي ستشارك في الفيلم، واكتفت بالإعلان عن وصول الممثلين إلى استراليا فقط.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتي بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتي " أن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".