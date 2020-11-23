شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ينفى تعاقده مع السبكى على "غبى منه فيه 2" .. مش حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم هانى رمزى ماتردد مؤخرا عن تعاقده على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" مع المنتج أحمد السبكى قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مش حقيقة هذا الكلام واستغربت من الخبر المنشورعنى وأرجو الدقة فى نشر مثل هذه الأخبار .

وكان النجم هاني رمزي قد أكد في تصريحات سابقة أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها تقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وأشار هانى أن الشرط الوحيد هو السيناريو بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه في السينمات منذ حوالى 16 عاما، مشيرًا فى هذه الحالة سوف أقدمه.

الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.