شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى: والدتى فى تحسن بعد خضوعها لعملية جراحية واستكمل تصوير "هى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة منة فضالى أن حالة والدتها الآن فى تحسن كبير بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها أجرتها فى إحدى المستشفيات الخاصة ومازالت فى مرحلة المتابعة مع الطبيب المعالج لها، وتتواجد حاليا خارج المستشفى لاستكمال علاجها، كما أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

من ناحية أخرى تنشغل الفنانة منة فضالي بتصوير مشاهدها فى مسلسل "هى" مع المخرج محمد النقلى تمهيداً لعرضه منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث تجسد فيه منة شخصية فتاة من عائلة بسيطة بالأرياف وهى فى مرحلة الثانوية العامة وتذهب إلى القاهرة حتى تكمل دراستها الجامعية وتشتغل حتىّ تتمكن من دفع مصاريف دراستها وتواجه هناك العديد من التحديات.

مسلسل "هى" من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو بطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات وحياتهم فى القاهرة، ومشاكل سكن الطالبات وما يحدث فيها، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

ويعرض للفنانة منة فضالى حاليا فيلم "زنزانة 7" ويشارك في بطولته عدد كبير من الأبطال منهم أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى ومن اخراج ابرام نشأت، وتجسد منة فضالى من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني .

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.