شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا وبعد عدة تأجيلات.. الشركة المنتجة لفيلم "ريما" تقرر طرحه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عدة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا قررت الشركة المنتجة لفيلم "ريما" الإفراج عنه وطرحه فى السينمات 23 شهر ديسمبر المقبل فى مصر وعدد من الدول العربية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت ومايا نصرى وآخرون .

ويطرح الفيلم بتصنيف عمري +16 وقامت الشركة المنتجة للعمل بطرح البوستر الرسمي للفيلم الذي يعتبر أولى الأعمال السينمائية التي تفتتح موسم رأس السنة السينمائي.

وانتهى المطرب وائل الفشنى مؤخرا من تسجيل أغنية "رؤية" لفيلم "ريما"، والأغنية من ألحانه، وكلمات خالد البيه، وتوزيع الموسيقى ‏مودى، ويقول مطلعها: "مش رؤية خير.. مش كل عالى طير".‎

تدور أحداث الفيلم حول "طفلة" تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، ولكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتي تستقر عند رجل أعمال ومراته، منعتهم الحياة من "الإنجاب" وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها ‏نصار، تصوير أحمد عاشور، تأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام‎ ‎فى أولى تجاربه السينمائية، حيث عمل مساعدا فى العديد من ‏الأعمال الدرامية، آخرها مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة.‏