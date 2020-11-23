شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يزور أحد معجبيه فى منزله.. والطفل مذهول من شدة الفرحة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرف عن نجم الجيل تامر حسنى أنه يسعى دائما لتحقيق أمنيات عشاقه ومحبيه وهو ما يجعله دائما قريبا لقلوبهم، حيث فاجأ السوبر ستار الطفل يوسف أحد المعجبين ، والذى كان يتمنى دائما مقابلته ، ليحقق له تامر حسنى أمنيته ويفاجئه بزيارة لمنزله وهو ما ظهر بمقطع فيديو قصير عبر صفحة تامر على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيس بوك " .

لم يعلم الطفل بأن هناك " مفاجأة " ستهز قلبه من شدة الفرحة بمجرد أن طرق الباب لتذهب والدة الطفل لاستقبال تامر ويظهر الطفل و هو فى حالة ذهول من شده فرحته بلقاء تامر الذى احتضنه بمجرد أن قابله.

وبعفوية شديدة وحب واضحان ظل تامر فى مداعبة الطفل الذى لم يصدق عينيه أنه يرى نجمة المفضل امام عينيه و فى منزله .



تامر حسني (1)