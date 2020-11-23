شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يعلن التصالح فى قضية ضرب شخصين داخل مطعم بالدقى :"الصلح خير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان إيساف عن تسوية القضية التي اتهم فيها بالإعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق، والتي قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة خلال أكتوبر الماضى تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر غيابيًا، ونشر إيساف صورته معهما عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بعد التصالح، معلقا :" الحمد لله..خلصت القضية علي خير وديما الصلح خير.. كل الشكر والتقدير لمن بذلوا كل غالى من اجل تسوية الخلاف وقد اثمرت جهودهم بالصلح والحمد لله امام المحكمة بجلسة اليوم واتوجه بالشكر لقضاء مصر الشامخ على عدالته والشكر موصول لكل الناس اللى وقفت جنبى".



ايساف

وكانت كشفت التحقيقات بالقضية أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى، وقدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.



ايساف بعد التصالح



صورة أخري

ومن ناحية أخري أعرب المطرب إيساف عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنيته الجديدة "كارثة"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، ونال ردود أفعال قوية من داخل الوسط ألفنى وخارجه، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يفاجئ جمهوره خلال الفترة المقبلة بالعديد من الأغانى، ويعدهم أنه لن يغيب مرة أخرى، وأغنية "كارثة" تنتمى إلى نوعية الأغانى الدرامية، وهى من كلمات محمد مسعد، وألحان محمد مجدى، وتوزيع أحمد عبد السلام .