شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد شاهين: أجريت مسحة فيروس كورونا وانتظر النتيجة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نجم استار أكاديمى المطرب محمد شاهين لـ"الخليج 365"، أنه أجرى تحاليل فيروس كورونا ولكنه منتظر نتيجة التحاليل خلال 48 ساعة، موضحاً أنه أجرى المسحة وجميع الإجراءات اللازمة

وأجرى شاهين المسحة بعد عودته من دولة الامارات، حيث كان يعمل هناك لفترة من الوقت، وعاد لمصر، ولكن اصر على إجراء مسحة حفاظاً على المقربين والأصدقاء.

وكان شاهين قد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .

وتقول كلمات الأغنية :

الأرض إتهزت ١٠٠ هزه وانت معدي عليها قصادي

لفت بيا الدنيا ف لحظه واللي حصل فيا ده مش عادي

قولي منين جيتلي وفين رايح وياريت يا حبيبي تفهمني

موقف قلبي انا منك واضح طب ايه موقف قلبك مني

لو عايز وقت تفكر فيه أنا من إيدك دي لإيدك دي

بالي طويل جداً على فكره ومدام أنا قلبي شاورلي عليك

مش هرتاح غير لما أوصل ليك هتشوف بعينيك كل ده بُكره

ماتعودتش أضيّع فُرصه علشان ماضمنش تجيلي تاني

وأما بحب بجد لا بنسى ولا بسمح حتى بنسياني

يذكر أن محمد شاهين طرح فى رمضان الماضى، دعاءً دينيًّا بعنوان "صوت الأذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.