شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان بعد 10 سنوات زواج: كانى ويست أستوحى أشهر أغانيه من خطاب كتبه لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان عن قيام زوجها النجم العالمي كاني ويست بأستلهام كلمات إحدي أشهر أغنياته " Lost In The World"، قبل أكثر من 10 أعوام من خطاب كتبه لها في عيد ميلادها الثلاثين قبل زواجهما، ونشرت كيم صورة الخطاب الذي تحتفظ به حتي الأن، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"الذكرى العاشرة السعيدة لألبوم كاني "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".



صورة من القصيدة



كيم كارداشيان

وتابعت :"بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون قصة "Lost In The World" فهو لم يتمكن كاني من ابتكار بعض كلمات الأغاني ، لكنه أدرك بعد ذلك أنه وجدها في قصيدة كتبها لي وهي بطاقة عيد ميلادي التي أعطاها لي في عيد ميلادي الثلاثين. أخذ القصيدة التي كتبها لي وجعلها الأغنية. احتفظ بكل شيء".



القصيدة

وكان كاني ويست قد منح هدية خاصة إلى زوجته نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، في عيد ميلادها الأخير، تمثلت في فيديو ثلاثي الأبعاد لـ روبرت كارداشيان والد زوجته "كيم" الذي توفي في العام 2003 بعد صراع مع مرض السرطان.

وشاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام، تظهر لقطات جديدة من حفل عيد ميلادها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكان من بين لقطات الاحتفالات التي ظهرت في مقطع الفيديو، مشهد عاطفي لنجمة تلفزيون الواقع وعائلتها وهم يبكون أثناء عرض فيديو ثلاثي الأبعاد لوالدها، حيث كانت تجلس كيم، جنبًا إلى جنب مع الأختين كلوي وكورتني ووالدتهما، لتلقي هدية كاني ويست المفاجئة.