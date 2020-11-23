شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. تأبين مدير التصوير سمير بهزان بمركز الإبداع بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مركز الإبداع اليوم الاثنين في السادسة مساء حفل تأبين لمدير التصوير الراحل الأستاذ سمير بهزان بحضور المخرج الكبير يسري نصر الله و المخرج الكبير داود عبد السيد و مدير التصوير سعيد شيمي و أنسي ابو سيف ويتم عرض فيلم عن سمير بهزان قام بإعداده دكتور مجدي عبد الرحمن.

آخر أعمال الراحل سمير بهزان كان مسلسل "ليه لأ" وهو المسلسل الاجتماعى الذي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلاً كبيرًا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.