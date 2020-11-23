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شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض جنيفر لوبيز المثير مع مالوما "هيبوظ جوازتها" من خطيبها أليس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استطاعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن تذهل العالم أمس باستعراضها التى وصف بالأكثر إثارة من بين استعراضات حفل توزيع جوائز " American Music Awards " لعام 2020 و الذى أقيم على مسرح Microsoft فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .
حيث قدمت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عاما ) استعراض خاطف للأنظار مع النجم العالمى مالوما وذلك بأغنيتهما " Pa’ Ti + Lonely " ، و استطاع النجمين إظهار مدى توافقهما و الكيمياء المذهلة التى تجمعهما على خشبة المسرح، و يبدوأن لوبيز ذات من جرعه الإثارة والجراءة حيث حمل الاستعراضات بعض الايحاءات مما اعطى للكثيرين تكهن أن خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز شعر بحالة من الغضب بسبب هذا الاستعراض و هو الأمر الذى من الممكن ان يؤدى الى وجود توتر بعلاقة لوبيز و رودريجيز .
لوبيز ومالوما
الأزمة الحقيقية هى سلسلة الاشادات التى جمعت مالوما و لوبيز هذه المرة و أيضا فى كليب نفس الأغنية حيث أشار الكثيرين حينها أن الثنائى مذهلان و الكيمياء بينهما تفوق الحدود و هو بالتأكيد ما يثير غيره اليكس رودريجيز .
لوبيز ومالوما
يذكر أن ضمت قائمة الفائزين أمس بحفل American Music Awards " عدد من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، حيث فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام .
بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، و كانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان عن أغنية " Hours 10,000 " .
و فاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " و جائزة أفضل فريق غنائى للعام .
أما جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل البوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .
أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .
بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب / هيب هوب من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون " WAP " .
فاز النجم العالمى ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .
و كانت جائزة أفضل نجم لاتينى من نصيب النجم العالمى باد بانى و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتينى عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدى جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .
جنيفر لوبيز (1)
جنيفر لوبيز (2)
جنيفر لوبيز (3)
لوبيز ومالوما
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض جنيفر لوبيز المثير مع مالوما "هيبوظ جوازتها" من خطيبها أليس رودريجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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