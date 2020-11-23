شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض جنيفر لوبيز المثير مع مالوما "هيبوظ جوازتها" من خطيبها أليس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن تذهل العالم أمس باستعراضها التى وصف بالأكثر إثارة من بين استعراضات حفل توزيع جوائز " American Music Awards " لعام 2020 و الذى أقيم على مسرح Microsoft فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .

حيث قدمت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عاما ) استعراض خاطف للأنظار مع النجم العالمى مالوما وذلك بأغنيتهما " Pa’ Ti + Lonely " ، و استطاع النجمين إظهار مدى توافقهما و الكيمياء المذهلة التى تجمعهما على خشبة المسرح، و يبدوأن لوبيز ذات من جرعه الإثارة والجراءة حيث حمل الاستعراضات بعض الايحاءات مما اعطى للكثيرين تكهن أن خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز شعر بحالة من الغضب بسبب هذا الاستعراض و هو الأمر الذى من الممكن ان يؤدى الى وجود توتر بعلاقة لوبيز و رودريجيز .



لوبيز ومالوما لوبيز ومالوما

الأزمة الحقيقية هى سلسلة الاشادات التى جمعت مالوما و لوبيز هذه المرة و أيضا فى كليب نفس الأغنية حيث أشار الكثيرين حينها أن الثنائى مذهلان و الكيمياء بينهما تفوق الحدود و هو بالتأكيد ما يثير غيره اليكس رودريجيز .



لوبيز ومالوما لوبيز ومالوما

يذكر أن ضمت قائمة الفائزين أمس بحفل American Music Awards " عدد من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، حيث فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام .

بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، و كانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان عن أغنية " Hours 10,000 " .

و فاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " و جائزة أفضل فريق غنائى للعام .

أما جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل البوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .

أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .

بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب / هيب هوب من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون " WAP " .

فاز النجم العالمى ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .

و كانت جائزة أفضل نجم لاتينى من نصيب النجم العالمى باد بانى و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتينى عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدى جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .



جنيفر لوبيز (1)



جنيفر لوبيز (2)



جنيفر لوبيز (3)