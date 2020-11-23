شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الاسود" لـ منى زكى يربح 95 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليلة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الصندوق الاسود" بطولة النجمة منى زكى، يحقق أرقما جديدة فى شباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس95,473 ألف جنيه ، لتتخطى ايراداته الـ 5 ملايين جنيه منذ طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، من اخراج محمود كامل، وهو الفيلم الذى يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

ويعرض حالياً فى دور العرض إلى جانب "الصندوق الأسود" أفلام "الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإخراج معتز التونى، و"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى، و"توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.