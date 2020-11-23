شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينعى الموسيقار طارق عاكف معلقًا: كنت لسه بتكلمنى تطمن عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار تركى ال الشيخ، الموسيقار طارق عاكف، والذى توفى صباح اليوم الاثنين، والذى يعد أحد رموز الموسيقى في مصر والوطن العربى، وكتب تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادى الميريا الاسبانى تغريدة عبر حسابه الشخصى قائلاً:" رحمك الله ياطارق ... كلمتني تطمن علي من اسبوعين ولم اعرف انه الاتصال الاخير ... فلته موسيقيه عربية نفتقدها اليوم".





طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف. ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوي وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر و غيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنان عربي

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي

حصل على عدة جوائز أهمها: أحسن موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات (87 - 1997)وجائزة أحسن موزع عن أغنية " سيدي وصالك " لأنغام 2001 م.