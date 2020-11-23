شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني: راهنت براد بيت على البقاء فى بيت مسكون ليلة ولم يبق سوى ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي جورج كلوني أن صديقه النجم العالمي براد بيت قام عن غير قصد بتحويل جيرانه ضده بعد أن لعب بيت مزحة شقية علي كلوني أثناء تصوير فيلم Ocean's Twelve في إيطاليا، حسب ما نشر موقع digitalspy

وقال كلوني ان بيت قرر ان يجعله". major diva"، و قام بارسال خطاب إلى جميع جيرانه وفي نفس نشره على أعمدة الهاتف وكتب فيه "يرجى فقط مخاطبة جورج كلوني باسم السيد كلوني أو اسم شخصيته داني أوشن ولا تنظر الي عينة مباشرا".

وأضاف: "كان براد يرغب في أن يظهرني بمظهر النجم المتكبر المغرور، ولكنني ثأرت منه لاحقًا".

وأضاف كلوني ان هذا الموقف لم يكن المثال الوحيد على السخافة براد بيت وراء الكواليس ، حيث كشف أنه راهن على بيت والممثل العالمي دون تشيدل علي مبلغ 10 آلاف دولار ليقضيا الليل في منزل فارغ عبر البحيرة من منزل كلوني في بحيرة كومو.

وقال: "كان هناك كتاب إيطالي حول هذا الموضوع ويقال ان البيت مسكونا" مضيفًا أن الثلاثي برفقة مات ديمون ، استقلوا قاربًا إلى المنزل في الساعة الثالثة صباحًا ودخلوا.

قال كلوني: "لقد توصلنا إلى الاستنتاج ، نعطي 10 آلاف دولار لأي شخص يمكن أن يقضي الليلة في المنزل المسكون مع شمعة وستة أعواد ثقاب وزجاجة نبيذ" ، موضحًا أن بيت وشيدل اتفقا على القيام بذلك.

لكن يبدو أن الثنائي لم يظلا طويلاً ، حيث أضاف كلوني أنه تلقى مكالمة منهم بعد ذلك بقليل يقولان له "تبا لك، أخرجنا من هذا المنزل!"

من الواضح أن كل هذا المزاح لم يكن له تأثير سلبي على صداقة المجموعة ، حيث كشف كلوني أن فريق تمثيل Ocean's Twelve قضى وقتًا رائعًا في العمل وقال إن زملائه في التمثيل ما زالوا أصدقاء عزيزين جدًا.