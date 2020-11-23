شكرا لقرائتكم خبر عن وزع ولحن لـ 60 مطرب عربي .. ما لا تعرفه عن الراحل طارق عاكف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد العالم العربي أحد رموز الموسيقي العربية المايستروا والملحن طارق عاكف، وبفقدانه أعلن كل النجوم المصريين والعرب عن حزنهم الشديد برحيل فنان وإنسان مبدع وعبقرى في عالم الموسيقي طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوي وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر و غيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنان عربي

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي

حصل على عدة جوائز أهمها: أحسن موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات (87 - 1997)وجائزة أحسن موزع عن أغنية " سيدي وصالك " لأنغام 2001 م.

ونعاه الكثيرون ممن يهتمون بالموسيقى وقال محمد جاسم الهاجري المدير التفيذي للشؤون الفنية في روتانا عبر حسابه بتويتر : "رحم الله الاستاذ الكبير والقدير المايسترو والموزع الموسيقي طارق عاكف".

وأعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

وقال الملحن الكويتي فهد الناصر : "أخي طارق عاكف في رحيلك ستصمت النجاحات بعدك! وسيقف تاريخ التوزيع الموسيقي في الوطن العربي سنينَ عديده يتذكّر ويُذاكر ذلك العلم وتلكَ النجاحات ! فقدانك سيترك فراغاً كبيراً في الساحةِ وفي المسامِع ،، وكلّنا راحلون رحمك الله وألهم ذويك الصبر والسلوان".