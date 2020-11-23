شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يحتفل بعيد ميلاد زوجته هيلي بالدوين الـ24 بصور ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العالمي جاستن بيبر رسالة رومانسية إلى زوجته هيلي بالدوين "هيلي بيبر"، بمناسبة عيد ميلادها الـ24، ونشر مجموعة صور لهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"عيني لك. قلبى لك. روحي لك. حبي لك. أنا في المنزل أينما كنت. أنت مكاني الآمن. أنا مهووس تمامًا بما أنت عليه. أكبر حلم بالنسبة لي هو التقدم في السن معك. لا أصدق أنك ملكي إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".



جاستن بيبر



جاستن بيبر وهايلي بيبر

ومن جانبها نشرت هيلي بيبر صورة جديدة لها مع زوجها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خلال الاحتفال بعيد ميلادها في منزلهما، معلقة عليها :" 24- أشعر بالامتنان الشديد. شكرا لكم على كل رسائل الحب والطيبة".



هايلي بيبر



جاستن بيبر وهايلي بيبر



جاستن بيبر وهايلي بيبر

وكانت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر قد تألقت في أحدث ظهور لها، بإطلالتها الأنيقة قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها ، حيث خطفت هايلي بيبر الأنظار خلال تجولها في شوارع لوس أنجلوس مرتدية أزياء ضيقة من "اللاتكس الأسود"، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان النجمان العالميان جاستن بيبر وشون مينديز، قد طرحا يوم الجمعة الماضية، كليب أغنية "Monster"، حيث حققت الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ شون مينديز عبر يوتيوب خلال 10 ساعات من طرحها.

وفي وقت سابق، شارك الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره ومعجبيه البالغ عددهم 151 مليون متابع عبر حسابه الشخصي على انستجرام، البوستر الرسمي لأغنية Monster التي يتعاون فيها مع النجم شون مينديز الذي نشر بوستر الأغنية أيضًا على حسابه الرسمي مساء الأربعاء.