تراند اليوم : الصعايدة مسخروا محمد رمضان:“اقلع الجلابية.. دي هدوم الرجالة”

أحدث أهالي محافظة أسوان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفنان محمد رمضان، وذلك بعد ظهوره بصورة وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي، مما أثار جدلًا واسعا بين الجمهور واتهموه بالـ”خيانة والتطبيع”.

وطالب أهالي محافظة أسوان على مواقع التواصل الاجتماعي من محمد رمضان، بحذف صورته وهو يرتدى الزي الصعيدي “الجلابية البلدي”، فور وصوله إلى أسوان، وعقب أحدهم وقال: “اقلع اللبس دا.. دي هدوم بتاعة الرجالة”.

ويستمر الفنان محمد رمضان، في استفزاز الجمهور؛ بنشر فيديوهات وصور له، متجاهلًا استياء وغضب كثيرين من متابعيه ضده؛ وذلك بعد أزمة صوره رفقة شخصيات إسرائيلية.

وكان نشر محمد رمضان، صور بالزي الصعيدي؛، لحظة عودته من أسوان، على متن طائرته الخاصة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، مصحوبة بتعليق: “صباح الخير على أصحاب القلوب الصافية والعقول الحكيمة جمهوري الغالي”.



