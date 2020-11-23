تراند اليوم : حد شاف الي حصل لماجد المصري – فيديو

خاض الفنان ماجد المصري تحدي نجوم الفن في الفترة الحالية ” شوفت اللي حصل” والذي بدأه أسر ياسين ليقوم عدد كبير من الفنانين لتحدي بعضهم.

ونشر ماجد المصري وهو يقوم بعمل التحدي بطريقة مميزة واختتم بتحدي كل من علي ربيع و أوس أوس و حمد المرغني، وعلق قائلا “قبلت التحدي”.

وأعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر عن شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت رانيا أبو النصر بعد ذلك تعافيها من فيروس كورونا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت مسحه تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا”، وتابعت “بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا”..

في سياق آخر، عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل “الوجه الآخر” الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ”صدى البلد”: “إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل “الوجه الآخر” خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر”.

وتابع: “أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة”. وأضاف ماجد: “أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا”.

ويناقش مسلسل “الوجه الآخر” العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي.

كان آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية “لوكاندة الأوباش”، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.