تراند اليوم : هاني شاكر ميت علي نفسه من الضحك بسبب أحمد سعد – شوف قالوا إيه

كشف الفنان هاني شاكر أنه يحب الفنان أحمد سعد على المستوى الشخصي والمستوى الفني، مشيرًا إلى أنه طلب منه التعاون فنيًا من قبل أكثر من مرة.

أوضح نقيب المهن الموسيقية في لقاء مع برنامج mbc trending أنه سعيد بالتعاون مع أحمد سعد قائلا: “دمه زي العسل كل ما الاقي نفسي متضايق هقوله تعالى يا أحمد، على طول بيضحك وفي تفاؤل في صوته وكلامه”.

أضاف هاني شاكر أنه اختار أغنية “يا بخته” بسبب كلماتها ولحنها المختلفين المميزين.

وكان هاني شاكر وأحمد سعد قد انتهيا مؤخرًا من تسجيل أغنية “يا بخته” في أحد استوديوهات الدقي.