مشاهد من ولادة دنيا بطمة وهذا ما فعله زوجها!

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة المغربية دنيا بطمة بمرور 40 يوماً على ولادتها وانقضاء فترة “النفاس” والراحة مع مولودتها الجديدة “ليلى روز”.

وشاركت النجمة متابعيها في انستغرام بصور من تجهيزات ولادتها الطفلة وفرحتها بالمولودة الجديدة، وأشارت إلى أن سعادتها بـ”ليلى روز” لا توصف وتغنيها عن الدنيا كلها، كاشفة عن أنها تشعر بأنها فأل خير عليها وعلى عائلتها.

كما شاركت بطمة صوراً أخرى من المستشفى وتحديداً لحظة ولادتها الطفلة، ونشرت فيديو لزوجها محمد الترك الذي حضر الولادة وحرص على أن يقص الحبل السري للمولودة بنفسه.

واستقبلت بطمة طفلتها الثانية في أكتوبر الماضي ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستوري في انستغرام ظهرت فيه من داخل المستشفى.

وعلقت بطمة على الفيديو قائلة: “الحمد لله على سلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها ليلي روز على اسم الغالية أمي”. وأضافت: “الحمد لله على سلامتك مامي كل العائلة فرحانة فيك”.

وكانت النجمة المغربية التي توجد حالياً في المغرب، قد كشفت عن حملها بطفلها الثاني، من دون أن تكشف عن نوع الجنين.

وقد أشارت في تصريحات صحافية سابقة إلى أنها هي وزوجها قد اتفقا على تسمية مولودهما “تركي” في حال أنجبا ذكراً.

يذكر أن بطمة متزوجة من مدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك منذ عام 2013 وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل.