بعد شقيقها.. والدة نيللي كريم حديث الجمهور بسبب الشبه بينهما

متباعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لوالدة الفنانة المصرية نيللي كريم. وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث لاحظ الكثيرون أنها تشبهها إلى حد كبير ورأوا أن الممثلة ورثت الجمال والملامح الأنثوية الناعمة منها.

ويشار إلى أن الأنظار تحولت مؤخراً إلى شقيق الفنانة الذي ظهر في صورة أخرى برفقتها. وتبين أنها نشرتها قبل ذلك على حسابها الخاص على التطبيق مع التعليق: “أخيراً مع أخي في مدينة نيويورك”.

ويشار إلى أن نيللي حازت في وقت سابق جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل “بـ 100 وش” في إطار حفل مهرجان الفضائيات العربية الذي أُقيم في دورته الـ11 في العاصمة المصرية القاهرة أخيراً.

يُذكر أنها تشارك في فيلم “العميل صفر” للمخرج محمد سامي وتتقاسم فيه البطولة مع الفنان أكرم حسني إلى جانب لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد وليلى عز العرب. ومن المتوقع أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من المسلسل الذي يمكن أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل “دهب”.