بالصور – بعد أنباء ارتباطها بالداعية معز مسعود.. حلا شيحة بالحجاب

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بنشر صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مرتدية الحجاب وتعيش لحظة خاصة مع القرآن الكريم.

وظهرت حلا في الصورة بالحجاب وهي ترفع المصحف بيدها وتبتسم، وكتبت على صورتها معلقة: “لحظات مع القرآن”.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تؤكد وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود، وزاد من حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، ظهور معز مع حلا وأبنائها في أحد الأماكن السياحية الإسلامية في القاهرة.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة انفصلت عن زوجها منذ حوالي عامين وجاءت إلى مصر بصحبة أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة، ولم يكن انفصالهما رسميا طوال هذه الفترة، حتى تمت عملية الطلاق بالشهر العقارى بالإسكندرية بتوكيل من محامي الزوج.

على صعيد آخر، انتهت حلا شيحة مؤخرا من تصوير فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، وتنتظر عرض الفيلم ليكون اول عودة لها للسينما بعد غياب أكثر من 14 عاماً منذ قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم “كامل الأوصاف” مع الفنان الراحل عامر منيب.