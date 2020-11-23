جنيفر لوبيز ومالوما يُبهران عشاق الموسيقى والغناء.. عرض استثنائي

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متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من الإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد الاجتماعي والظروف المحبطة التي تخيّم على العالم، تألق عدد من الفنانين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية – American Music Awards لعام 2020 ونجحوا ببث الأمل في نفوس المتفرجّين.
الملايين من عشاق الموسيقى والغناء انتظروا الحفل الذي أقيم في مسرح مايكروسوفت بولاية لوس أنجلوس الأمريكية مساء أمس الأحد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي إطلالة كانت محط أنظار الجمهور والصحافة العالمية، قدّم النجمان العالميان جينيفر لوبيز ومالوما خلال الحفل عرضًا إسثتنائيًا جدًا، بأغنيتي “Pa” Ti “و”Lonely “، وهما أغنيتان شاركا في كتابتهما للموسيقى التصويرية لفيلمها الجديد “Marry Me”، والمقرر عرضه قريبًا في الصالات السينمائية.
وأشعل كل من الكولومبي مالوما والأمريكية جينيفر لوبيز الأجواء خلال الحفل، وتصدّرا فور ظهورهما على المسرح قائمة العبارات الأكثر تداولًا حول العالم Trends عبر موقع “تويتر”، كما واحتلّ فيديو لوحتهما الإستعراضية من الحفل المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر الإنترنت.
نفيد بالذكر أن كليب “Pa’ Ti + Lonely” كان قد أحدث ضجّة كبيرة لدى طرحه في أيلول/سبتمبر الماضي، ولا يزال يحصد النجاح متصدّرًا سباق الأغاني المصوّر الأعلى مشاهدة في العالم بما يقارب الـ55 مليون مشاهدة حتى الآن.
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