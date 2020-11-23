حنان ترك تنشر صورتها الأولى منذ عامين.. هل تغيرت؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلت الفنانة المصرية المعتزلة ​حنان ترك للمرة الأولى بصورة على جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منذ حذفت جميع صورها في عام 2018.

وكانت حنان ترك طلبت بعد فترة من الغياب طالت على جمهورها، لتحذر متابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على “فيسبوك”، وغردت حنان ترك، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “للأسف في صفحات كتير على فيسبوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله”.

يُذكر انه في اب (أغسطس) من عام 2012 قررت حنان ترك اعتزال العمل الفني وذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج “أنا والعسل”، حين قالت إنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها، وأنها تتمنى اعتزال الفن.

وقد ذلك بأسبوعِ واحد، أعلنت خلالها اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه، وقالت إنها توصلت لذلك القرار بعد استماعها إلى حوارها مع نيشان.